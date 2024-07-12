Горные пчеловоды Дагестана получат финансовую поддержку

Предприниматели, занимающиеся пчеловодством в горной местности Дагестана, в этом году будут получать компенсацию затрат на покупку оборудования для производства. Введенные меры увеличат количество рабочих мест в горных районах республики и будут способствовать развитию пчеловодства в регионе.

Пчеловоды в горных районах Дагестана получат финансовую поддержку от местных властей. Им будут компенсировать затраты на приобретение торгового оборудования уже в этом году. Об этом рассказали в Минэкономразвития республики.

«В конце прошлого года внесли изменения в программу развития горных территорий, включив новые меры государственной поддержки, которые позволяют субсидировать затраты предпринимателей на создание небольших производств в горах — компенсируем 50% затрат. Кроме того, в программу включены меры, которые начинают действовать с этого года, — это компенсация затрат на приобретение торгового оборудования и на развитие пчеловодства»

- министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов

Проект предполагает компенсацию до 50% затрат, но не более одного млн рублей на одного предпринимателя, желающего приобрести оборудование для пасеки.

Организацию садов и закупку мелкой сельскохозяйственной техники также будут компенсировать. Султанов обещает покрыть до 95% расходов на эти виды работ и оборудования.

Со слов министра, введенные меры увеличат количество рабочих мест в горных регионах Дагестана и доходы местного населения.