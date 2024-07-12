Земли отгонного животноводства обеспечат пунктами медицинской помощи в Дагестане

В ходе совещания было принято решение обеспечить дагестанские земли отгонного животноводства пунктами первичной медицинской помощи. Для этого будет создана специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников ведомств и министерств.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты организуют на землях отгонного животноводства (ЗОЖ) в Республике Дагестан. Так эти территории будут обеспечены первичной медицинской помощью.

В разработке вопроса участвовал вице-премьер республики Абдурахман Махмудов, который дал соответствующее поручение Минздраву Дагестана, а также заместитель министра сельского хозяйства РД Хирамагомед Муртазалиев.

На совещании по данному вопросу было принято решение создать рабочую группу, куда будут входить сотрудники ведомственных и министерских учреждений. Они будут вырабатывать проект, который обеспечит грамотное функционирование медицинских пунктов на ЗОЖ.

Отгонное животноводство – это исторически сложившаяся система ведения хозяйства. Оно занимает важное место в социально-экономическом развитии РД.