В Дагестане появится центр онкогематологии

В Дагестане планируется строительство современного центра онкогематологии. Особенностью этого проекта является вовлечение инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.
«При поддержке арабских инвесторов в республике планируется строительство современного центра онкогематологии. Для строительства определен земельный участок»
– правительство Дагестана
Обновленный медицинский центр получит передовое медтехническое оснащение, которое позволит применять современные разработки в борьбе с заболеваниями крови.
Кроме того, врачи данного учреждения будут систематически повышать уровень своих знаний и умений. Этот центр не ограничится обслуживанием только жителей Дагестана. Благодаря своим возможностям он сможет принимать пациентов из соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа.