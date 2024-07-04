Вестник Кавказа

В Дагестане появится центр онкогематологии

В Дагестане появится центр онкогематологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центр онкогематологии будет построен в Дагестане. Основными инвесторами вступят бизнесмены из ОАЭ.

В Дагестане планируется строительство современного центра онкогематологии. Особенностью этого проекта является вовлечение инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.

«При поддержке арабских инвесторов в республике планируется строительство современного центра онкогематологии. Для строительства определен земельный участок»

– правительство Дагестана

Обновленный медицинский центр получит передовое медтехническое оснащение, которое позволит применять современные разработки в борьбе с заболеваниями крови.

Кроме того, врачи данного учреждения будут систематически повышать уровень своих знаний и умений.  Этот центр не ограничится обслуживанием только жителей Дагестана. Благодаря своим возможностям он сможет принимать пациентов из соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа.
 

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