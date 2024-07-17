Восстановление Карабаха. Армения потеряет все, если в США победит Трамп

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку предстоящий Шушинский глобальный медиа форум, восстановление освобожденных территорий, проблему разминирования Карабаха, военные учения Армении и США, проблемы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.