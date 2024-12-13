Оползень снес дорогу и дом в Сочи

Крупный оползень сошел в Сочи. Протяженность участка составила 800-900 м. Он снес дорогу и жилой дом.
В Сочи сошел крупный оползень, из-за стихии пострадали несколько садовых некоммерческих товариществ.
Как пишет "АиФ-Краснодар", оползень серьезно навредил СНТ "Ромашка", "Консервщик", "Отдых", "Чайка" и т.д.
Местные жители передают, что стихия продолжает двигаться, а площадь оползневого участка составляет 800-900 м.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Леселидзе. Оползень снес дорогу, а также жилой дом.