Вестник Кавказа

Оползень снес дорогу и дом в Сочи

Оползень снес дорогу и дом в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Крупный оползень сошел в Сочи. Протяженность участка составила 800-900 м. Он снес дорогу и жилой дом.

В Сочи сошел крупный оползень, из-за стихии пострадали несколько садовых некоммерческих товариществ.

Как пишет "АиФ-Краснодар", оползень серьезно навредил СНТ "Ромашка", "Консервщик", "Отдых", "Чайка" и т.д.

Местные жители передают, что стихия продолжает двигаться, а площадь оползневого участка составляет 800-900 м.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Леселидзе. Оползень снес дорогу, а также жилой дом.

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