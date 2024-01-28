В Дамаск прибыли дипломаты США

Вашингтон налаживает контакты с новыми властями в Дамаске: в Сирию прибыли американские дипломаты.

Представители американской дипломатии прибыли в Дамаск для переговоров с новыми властями Сирии. Это произошло впервые после государственного переворота, который привел к падению правительства Башара Асада.

Сообщается, что посланники Вашингтона встретятся с представителями новой власти страны, а также с активистами, представляющими разные политические силы. Дипломаты намерены обсудить будущее Сирии, а также изложить свое видение возможной американской помощи.

Сообщается, что в Сирию прибыли помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, бывший спецпосланник США по Сирии Дэниэл Рубинштейн, а также главный спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс, передает AP со ссылкой на Госдепартамент.