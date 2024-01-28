Вестник Кавказа

В Дамаск прибыли дипломаты США

В Дамаск прибыли дипломаты США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон налаживает контакты с новыми властями в Дамаске: в Сирию прибыли американские дипломаты.

Представители американской дипломатии прибыли в Дамаск для переговоров с новыми властями Сирии. Это произошло впервые после государственного переворота, который привел к падению правительства Башара Асада.  

Сообщается, что посланники Вашингтона встретятся с представителями новой власти страны, а также с активистами, представляющими разные политические силы. Дипломаты намерены обсудить будущее Сирии, а также изложить свое видение возможной американской помощи. 

Сообщается, что в Сирию прибыли помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, бывший спецпосланник США по Сирии Дэниэл Рубинштейн, а также главный спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс, передает AP со ссылкой на Госдепартамент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США могут снять санкции с нового руководства Сирии

США могут снять санкции с нового руководства Сирии

Турция и США достигли согласия по будущему Сирии – Энтони Блинкен

Турция и США достигли согласия по будущему Сирии – Энтони Блинкен

Переворот в Сирии спланирован США и Израилем – Али Хаменеи

Переворот в Сирии спланирован США и Израилем – Али Хаменеи

США пообещали не вмешиваться в дела новой Сирии

США пообещали не вмешиваться в дела новой Сирии

Нефть, газ и Сирия: как меняется энергетический рынок

Нефть, газ и Сирия: как меняется энергетический рынок

Это не наша борьба – Трамп о ситуации в Сирии

Это не наша борьба – Трамп о ситуации в Сирии

Глава МИД Турции поговорил с госсекретарем США

Глава МИД Турции поговорил с госсекретарем США

МИД Ирана назвал удары США по Сирии и Ираку опасной авантюрой

МИД Ирана назвал удары США по Сирии и Ираку опасной авантюрой

США ударили по Ираку и Сирии в ответ на гибель своих военных

США ударили по Ираку и Сирии в ответ на гибель своих военных

Нападение на американскую базу в Иордании опровергло королевство

Нападение на американскую базу в Иордании опровергло королевство

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы