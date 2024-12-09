Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" начал горнолыжный сезон

Курорт "Роза Хутор" начал горнолыжный сезон
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Любители катания на горных лыжах и сноубордах с сегодняшнего дня могут наслаждаться любимым занятием на курорте "Роза Хутор" в Сочи: там официально стартовал горнолыжный сезон.

Открытие нового зимнего сезона проходит на курорте "Роза Хутор" в пятницу, сообщили в его пресс-службе.

"Курорт "Роза Хутор" открыл зимний сезон спуском по трассам в ретро-стиле"

– пресс-служба

Радостную атмосферу поддерживает музыка от ди-джеев. В программу праздника также входят веселые конкурсы и викторины. Все мероприятия проводятся на высоте 1,6 тыс м над уровнем моря.

На данный момент для катания доступны порядка 35 км трасс, все они расположены на северном склоне Аибги. Остальные трассы откроются чуть позже, конкретные даты будут определяться погодой и готовностью маршрута.

Катание вечером станет доступно чуть позже, приблизительно 30 декабря.

Зато уже сейчас начинающие лыжники могут посещать горнолыжную школу "Роза Хутор".

В пресс-службе обратили внимание на то, что зона катания на курорте – самая большая в России. Общая протяженность трасс составляет 105 км, попасть на них можно на 32 подъемниках.

Конец зимнего сезона предварительно планируется на 13 апреля.

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