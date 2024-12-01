Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" открыл сезон - но пока без катания

Курорт "Роза Хутор" открыл сезон - но пока без катания
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сезон 2024-2025 начинается на сочинском курорте "Роза Хутор". Сейчас туристам доступны основные канатные дороги.

В горном кластере Сочи открывается новый зимний сезон на курорте "Роза Хутор", запущены канатные дороги, трассы откроются примерно через десять дней.

"Основные канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик", расположенной на высоте 2320 метров над уровнем моря, возобновили свою работу. Открытие горнолыжных трасс для катания… будет объявлено дополнительно"

– курорт

Старт сезона катания зависит от погоды, ориентировочно открыть трассы планируется 20 декабря, уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе сезон стартовал на "Красной Поляне".

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