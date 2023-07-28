С пляжей Кубани убрали более 3 тыс тонн загрязненного грунта

Не утихают работы по очистке пляжей Краснодарского края от последствий крушения танкеров. Удалено свыше 3 тыс тонн загрязненного грунта.

Работы по расчистке побережья Кубани от загрязнения мазутом продолжаются. Удалось убрать с пляжей уже более 3,3 тыс тонн песка и грунта, поведала пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что в зоне загрязнения трудятся почти 6 тыс сотрудников МЧС и добровольцев. К работам привлечено более 250 единиц техники.

Напомним, что авария с топливными танкерами произошла в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, второе – село на мель. Загрязнению мазутом подверглась береговая линия протяженностью почти 50 км. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в море оказалось около 40% топлива.