Вестник Кавказа

С пляжей Кубани убрали более 3 тыс тонн загрязненного грунта

С пляжей Кубани убрали более 3 тыс тонн загрязненного грунта
© Фото: пресс-служба МЧС России
Не утихают работы по очистке пляжей Краснодарского края от последствий крушения танкеров. Удалено свыше 3 тыс тонн загрязненного грунта.

Работы по расчистке побережья Кубани от загрязнения мазутом продолжаются. Удалось убрать с пляжей уже более 3,3 тыс тонн песка и грунта, поведала пресс-служба краевого управления МЧС России. 

Сообщается, что в зоне загрязнения трудятся почти 6 тыс сотрудников МЧС и добровольцев. К работам привлечено более 250 единиц техники. 

Напомним, что авария с топливными танкерами произошла в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, второе – село на мель. Загрязнению мазутом подверглась береговая линия протяженностью почти 50 км. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в море оказалось около 40% топлива.

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