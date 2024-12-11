Вестник Кавказа

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разлив мазута в Керченском проливе, причиной которого стало крушение двух танкеров "Волгонефть", стал крупной техногенной катастрофой. Как эта экологическая катастрофа повлияет на обстановку в Абхазии и на ситуацию с туризмом?

ЧП в Керченском проливе, в ходе которого потерпели крушение танкеры с нефтепродуктами, едва ли отразится на Абхазии, такой оптимистичный прогноз дал директор Института экологии Роман Дбар.

По его словам, последствия этой экологической катастрофы для Абхазии будут минимальными. Вероятность того, что мазут, вылившийся из танкеров, окажется в море у побережья Абхазии, ученый оценил как нулевую.

Дбар пояснил, что, по всей видимости, этот нефтепродукт разойдется по территории, которая находится в непосредственной близости от места ЧП. Причем, отметил директор, так как вода в море сейчас холодная, мазут слипнется комки, которые ветер и волнение моря выкинут на берег, передает Sputnik.

"При этом надо иметь в виду, что течение направлено в данной ситуации от нас, на запад, и поэтому все, что плавает на поверхности моря, будет уноситься течением в сторону Крыма и далее на запад"

– Дбар

Именно поэтому, обратил внимание он, скорее всего, Абхазия никак не ощутит произошедшего ЧП.

Напомним, из-за крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в море оказалось более 9 тыс т мазута. В Краснодарском крае береговая линия загрязнена ими на протяжении нескольких десятков километров.

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