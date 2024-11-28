Грузия нарастила внешнюю торговлю в 2024 году

Грузия увеличила внешнюю торговлю на 6,6%. Экспорт составил $6 млрд. Главные партнеры страны – Грузия, Россия и США.

С начала 2024 года Грузия увеличила внешнеторговый оборот на 6,6% - до $21,1 млрд, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

С января по ноябрь Грузия приобрела товары на $15,1 млрд – это на 6,1% больше прошлогодних показателей. Что касается экспорта, то он составил $6 млрд (+8%).

Отмечается, что Грузия, помимо вин, минералок, лекарств и сельскохозяйственной продукции, поставляет в другие страны легковые автомобили и полезные ископаемые.

Главными торговыми партнерами Грузии в 2024 году стали Турция, Россия и США. Страна также активно торгует с Китаем, Германией, Казахстаном, Азербайджаном и Арменией.