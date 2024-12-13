Вестник Кавказа

Повторное загрязнение мазутом побережья произошло на Кубани

Повторное загрязнение мазутом побережья произошло на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани обнаружены очаги повторного загрязнения мазутом после крушения танкеров. Мониторинг охватывает около 70 км береговой линии.

Специалисты продолжают обследование побережья Кубани после крушения танкеров. Выявлено повторное загрязнение мазутом территорий на берегу Черного моря, сообщили в краевом оперштабе. 

Сообщается, что мазутное пятно повторно достигло берегов Темрюкского района возле озера Соленое под Веселовкой. Загрязнению подверглась полоса берега протяженностью около 4 км. 

Зафиксировано следы нефтяных отходов и возле заповедника "Большой Утриш". 

Отмечается, что общая протяженность побережья, которое находится под наблюдением специалистов, составляет порядка 70 км.

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