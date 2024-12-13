Незаконные полеты над Ставропольем обернулись для местных жителей штрафом

Жители Ставрополья летали над регионом без необходимых документов. Их оштрафовали на 40 тыс рублей, транспорт был передан третьим лицам.

Жителям Ставрополья вынесли приговор по делу о незаконных полетах над регионом, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Граждане летали на самолете над Изобильненским округом без судовых и полетных документов. Помимо этого, их транспорт не был зарегистрирован.

В отношении жителей завели административные дела. Суд признал подозреваемых виновными и выписал штраф в размере порядка 40 тыс рублей.

Кроме того, судьи запретили фигурантам эксплуатировать самолет и передать его третьей стороне для использования. Решение суда находится на контроле.