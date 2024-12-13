Вестник Кавказа

Незаконные полеты над Ставропольем обернулись для местных жителей штрафом

Незаконные полеты над Ставропольем обернулись для местных жителей штрафом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ставрополья летали над регионом без необходимых документов. Их оштрафовали на 40 тыс рублей, транспорт был передан третьим лицам.

Жителям Ставрополья вынесли приговор по делу о незаконных полетах над регионом, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Граждане летали на самолете над Изобильненским округом без судовых и полетных документов. Помимо этого, их транспорт не был зарегистрирован.

В отношении жителей завели административные дела. Суд признал подозреваемых виновными и выписал штраф в размере порядка 40 тыс рублей.

Кроме того, судьи запретили фигурантам эксплуатировать самолет и передать его третьей стороне для использования. Решение суда находится на контроле.

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