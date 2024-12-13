В Абхазии резко выросли цены на хлеб

Хлеб в Абхазии подорожал на фоне энергетического кризиса. Производители стараются не допускать дефицита хлеба в Абхазии.

В последние дни в Абхазии выросли цены на хлеб, это связано с тем, что себестоимость продукции сильно выросла из-за проблем с электроэнергией, передает радио Sputnik.

Член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия пояснила, что использование предприятиями генераторов в условиях отключений электричества, обходится дорого. В Сухуме хлеб подорожал в среднем на пять рублей.

"Я могу производство хлеба отпускать по себестоимости, но в убыток себе – не могу содержать производство. Лучше пусть этот хлеб на пять рублей будет дороже, но он будет"

– Чантурия

Она пояснила, что в сложившейся непростой ситуации важно не допустить дефицита хлеба, базового социального продукта.

"Если мы сократим производство хлеба, то цена и так автоматически поднимется. Начнется спекуляция хлебом"

–Чантурия