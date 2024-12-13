Вестник Кавказа

Сильный ветер обесточил два населенных пункта на Ставрополье

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае продолжает бушевать непогода. Сегодня без электричества из-за ветра остаются поселок Урожайный и хутор Тамбукан.

Мощные порывы ветра в Ставропольском крае привели к отключениям света. Сегодня электричества нет в двух населенных пунктах Предгорного округа, передает ТАСС.

"Без света сейчас остаются поселок Урожайный и хутор Тамбукан"

– глава округа Николай Бондаренко

Специалисты проводят ремонтные работы, чтобы вернуть свет в дома жителей, добавил он.

Штормовое предупреждение было объявлено ранее на Ставрополье, погода должна наладиться к четвергу.

Накануне сообщалось о проблемах с электроснабжением почти в двух десятках населенных пунктов региона. Сила ветра в порывах достигала 30 м/с.

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