Сильный ветер обесточил два населенных пункта на Ставрополье

В Ставропольском крае продолжает бушевать непогода. Сегодня без электричества из-за ветра остаются поселок Урожайный и хутор Тамбукан.
Мощные порывы ветра в Ставропольском крае привели к отключениям света. Сегодня электричества нет в двух населенных пунктах Предгорного округа, передает ТАСС.
"Без света сейчас остаются поселок Урожайный и хутор Тамбукан"
– глава округа Николай Бондаренко
Специалисты проводят ремонтные работы, чтобы вернуть свет в дома жителей, добавил он.
Штормовое предупреждение было объявлено ранее на Ставрополье, погода должна наладиться к четвергу.
Накануне сообщалось о проблемах с электроснабжением почти в двух десятках населенных пунктов региона. Сила ветра в порывах достигала 30 м/с.