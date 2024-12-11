Ночной ураган отключил электричество в двух районах Ставрополья

Линии электроснабжения на Ставрополье получили повреждения из-за ураганного ветра этой ночью. Без света остались жители Изобильненского и Новоалександровского районов.
Два района Ставрополья пострадали из-за ночного урагана: линии электроснабжения в Изобильненском и Новоалександровском районах края вышли из строя, рассказали главы округов.
«Сильный ветер стал причиной порывов линий электропередач и повреждений деревьев в отдельных территориях округа. Аварийные службы приступили к ликвидации повреждений»
- глава Новоалександровского района Эдуард Колтунов
В Изобильненском районе также приступили к ликвидации последствий непогоды. Городские службы начали убирать деревья с улиц и чинить линии электроснабжения.
О количестве людей, оставшихся без света, не сообщается.
Напомним, что весь Северный Кавказ накрыл сильный ветер до 30 м/с. Согласно прогнозам синоптиков, он продлится еще два дня.