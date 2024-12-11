Вестник Кавказа

Ночной ураган отключил электричество в двух районах Ставрополья

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Линии электроснабжения на Ставрополье получили повреждения из-за ураганного ветра этой ночью. Без света остались жители Изобильненского и Новоалександровского районов.

Два района Ставрополья пострадали из-за ночного урагана: линии электроснабжения в Изобильненском и Новоалександровском районах края вышли из строя, рассказали главы округов.

«Сильный ветер стал причиной порывов линий электропередач и повреждений деревьев в отдельных территориях округа. Аварийные службы приступили к ликвидации повреждений»

- глава Новоалександровского района Эдуард Колтунов

В Изобильненском районе также приступили к ликвидации последствий непогоды. Городские службы начали убирать деревья с улиц и чинить линии электроснабжения.

О количестве людей, оставшихся без света, не сообщается.

Напомним, что весь Северный Кавказ накрыл сильный ветер до 30 м/с. Согласно прогнозам синоптиков, он продлится еще два дня.

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