Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поблагодарил страны D-8 за поддержку вступления Азербайджана

Ильхам Алиев поблагодарил страны D-8 за поддержку вступления Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана выразил благодарность странам «Исламской восьмерки», которые поддержали вступление республики в D-8. Он отметил, что эта поддержка символизирует дружбу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил страны D-8 за поддержку присоединения АР к объединению.

Азербайджанский лидер выразил благодарность главам государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за то, что они поддержали вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8).

«Поддержка кандидатуры Азербайджана символизирует искреннюю дружбу и сотрудничество между нашими народами»

– Ильхам Алиев

О присоединении АР к D-8, известной также как «Исламская восьмерка», было объявлено сегодня в Каире. Объединение существует почти 30 лет, оно было создано по инициативе Турции и в 2024 году расширилось впервые, приняв в свои ряды Азербайджан.

«Это является источником гордости для нас. Я заверяю своих коллег, что Азербайджан приложит все усилия вместе с другими странами для обеспечения дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности»

– Ильхам Алиев

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