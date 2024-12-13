Вестник Кавказа

В Абхазии могут лишить неприкосновенности депутата, подозреваемого в убийстве

В Абхазии могут лишить неприкосновенности депутата, подозреваемого в убийстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутат, по всей вероятности, стрелявший в коллег, может лишиться неприкосновенности. В настоящее время правоохранители разыскивают Харазию, который подозревается в том, что убил одного парламентария и тяжело ранил другого.

Сегодня у здания парламента Абхазии произошла стрельба, был убит один депутат, другой получил ранение. Подозреваемый Адгур Харазия, также парламентарий, скрылся с места преступления.

Полиция ведет поиски сбежавшего депутата, а Генпрокуратура Абхазии готовит материалы для Верховного суда, что получить заключение о наличии в действиях Харазии состава преступления. Затем стрелявшего депутата лишат неприкосновенности и будет открыто уголовное дело.

"По результатам заключения суда в Народное Собрание Абхазии будет направлено представление о лишении неприкосновенности и дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Парламента Харазия Адгура Рафетовича"

– Генпрокуратура

В Абхазии объявлен план-перехват, границу временно закрыли на выезд, правоохранители заняты розыском подозреваемого.

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