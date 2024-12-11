Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Никол Пашинян назвал конструктивной идею роспуска Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что Ереван продолжает участвовать в переговорах с Баку.
Армянский премьер Никол Пашинян высказался по поводу идеи роспуска Минской группы ОБСЕ, которую неоднократно озвучивал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Политик назвал данную идею конструктивной, поскольку не видит смысла в существовании такого формата в связи с отсутствием конфликта между странами.
Пашинян подчеркнул, что Армения продолжает конструктивно участвовать в переговорах по мирному соглашению с Азербайджаном.