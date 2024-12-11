Вестник Кавказа

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян назвал конструктивной идею роспуска Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что Ереван продолжает участвовать в переговорах с Баку.

Армянский премьер Никол Пашинян высказался по поводу идеи роспуска Минской группы ОБСЕ, которую неоднократно озвучивал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик назвал данную идею конструктивной, поскольку не видит смысла в существовании такого формата в связи с отсутствием конфликта между странами.

Пашинян подчеркнул, что Армения продолжает конструктивно участвовать в переговорах по мирному соглашению с Азербайджаном.

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