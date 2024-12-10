Вестник Кавказа

Ереван откажется от всех исков против Баку - Пашинян

Ереван откажется от всех исков против Баку - Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку возобновить ж/д сообщение. Он также сказал, что Армения согласна не размещать силы других стран на границе.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван направил Баку предложение, в котором говорится о возобновлении железнодорожного сообщения.

Глава правительства сказал, что Армения ждет положительной реакции от Азербайджана, а после этого планируется быстро подписать договор и приступить к прокладке дороги.

Помимо этого, Пашинян заявил, что Ереван согласен не размещать силы других государств на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации.

Он отметил, что такое положение значительно снизит риск эскалации. Пашинян добавил, что после полной делимитации не будет необходимости в присутствии третьих стран на участках.

Кроме того, премьер анонсировал переговоры комиссий Баку и Еревана по делимитации. По его словам, встреча между сторонами состоится в ближайшее время.

Руководитель Кабмина РА также подчеркнул, что после заключения мирного договора Армения готова отозвать все судебные иски против Азербайджана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Смысла в Минской группе ОБСЕ нет - Пашинян

Где покататься на горных лыжах без виз?

Где покататься на горных лыжах без виз?

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – надежные партнеры

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – надежные партнеры

Баку в двух шагах от мирного договора с Ереваном – Ильхам Алиев

Баку в двух шагах от мирного договора с Ереваном – Ильхам Алиев

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Ильхам Алиев: вооружение Армении нужно остановить

Россия продолжит делать все возможное для реализации трехсторонних договоренностей – МИД РФ

Россия продолжит делать все возможное для реализации трехсторонних договоренностей – МИД РФ

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Джейхун Байрамов: Баку и Еревану осталось два пункта до мира

Джейхун Байрамов: Баку и Еревану осталось два пункта до мира

II Молодежный Форум славянских университетов стартовал в РГГУ

II Молодежный Форум славянских университетов стартовал в РГГУ

Макрон позвонил Иванишвили. Свержение Асада — последствия для региона. Южный Кавказ в 2025 год

Макрон позвонил Иванишвили. Свержение Асада — последствия для региона. Южный Кавказ в 2025 год

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы