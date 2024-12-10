Ереван откажется от всех исков против Баку - Пашинян

Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку возобновить ж/д сообщение. Он также сказал, что Армения согласна не размещать силы других стран на границе.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван направил Баку предложение, в котором говорится о возобновлении железнодорожного сообщения.

Глава правительства сказал, что Армения ждет положительной реакции от Азербайджана, а после этого планируется быстро подписать договор и приступить к прокладке дороги.

Помимо этого, Пашинян заявил, что Ереван согласен не размещать силы других государств на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации.

Он отметил, что такое положение значительно снизит риск эскалации. Пашинян добавил, что после полной делимитации не будет необходимости в присутствии третьих стран на участках.

Кроме того, премьер анонсировал переговоры комиссий Баку и Еревана по делимитации. По его словам, встреча между сторонами состоится в ближайшее время.

Руководитель Кабмина РА также подчеркнул, что после заключения мирного договора Армения готова отозвать все судебные иски против Азербайджана.