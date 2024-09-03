Стихийные парковки самокатов будут караться штрафами на Ставрополье

За создание незаконных стоянок для самокатов виновным придется заплатить штраф – точные суммы установила Дума Ставрополья. Самый маленький составляет тысячу рублей.

Самовольные велосипедные стоянки и парковки для самокатов будут обходиться их создателям в "круглые" суммы на Ставрополье, рассказали в ставропольской краевой Думе.

Региональные законодатели определили размер штрафов за самовольное обустройство стоянок для велосипедов и самокатов. Они также распространяются на сезонные аттракционы.

"За размещение объектов без согласования с уполномоченными органами местного самоуправления административный штраф для граждан составит от 1 до 3 тыс рублей, для должностных лиц – от 3 до 15 тыс рублей, для юридических лиц – от 15 до 30 тыс рублей"

– Дума Ставрополья

Если нарушение совершается не в первый раз, то гражданам нужно будет заплатить минимум 3, а максимум – 5 тыс рублей. Чиновникам придется расстаться с суммой от 5 до 20 тыс рублей. Штраф за повторное нарушение для юрлиц составляет 20-50 тыс рублей.

Еще один штраф полагается за размещение объектов, нарушающее границы на кадастровом плане. Для граждан он будет находиться в диапазоне от 1 до 2 тыс рублей, должностные лица должны будут отдать от 2 до 5 тыс рублей, нижняя граница штрафа для юрлиц составит 5 тыс рублей, верхняя – 10 тыс рублей.

Совершенное снова нарушение выльется в увеличенный штраф: на тысячу для граждан, на тысячу или две – для должностных лиц, прибавка для юрлиц составит 2-5 тыс.