Больше 100 детей получили травмы на электросамокатах в Сочи

Травмы после поездки на электросамокате уже не редкость: только с начала года в Сочи получили ущерб почти 500 человек, больше ста из них – дети.

Электротранспорт – достаточно травмоопасный вид передвижения: почти 500 человек обратились за помощью медиков после езды на самокатах в Сочи с начала января, рассказали в городской администрации.

"С начала года с травмами, полученными на самокатах, в скорую помощь поступило 472 обращения, 125 из них - это детские травмы"

- администрация Сочи

Власти города совместно с владельцами компаний по аренде электросамокатов усилили контроль над передвижением водителей, особенно несовершеннолетних.

С начала года блокировке подверглись порядка 1700 аккаунтов пользователей до 18 лет, после чего число травм снизилось почти в 2 раза.

Компании по аренде СИМ создают общие списки нарушителей, чтобы при блокировке аккаунта в одном агрегате человек не мог перейти в другой. Также они располагают парковки транспорта вдали от школ.

"В Сочи 36 зон, где запрещено ездить на электросамокатах. Еще на 37 участках - это набережные и парки - их скорость ограничена"

- администрация Сочи