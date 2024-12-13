100 птиц спасены от разлива нефти в Анапе

Специалисты и волонтеры продолжают борьбу с последствиями катастрофы с нефтью на Черном море. Так, в Витязево были спасены свыше 100 птиц со следами нефтепродуктов. Позже их отпустят на волю.

В населенном пункте Витязево в Краснодарском крае, рядом с которым произошел разлив нефти в Черном море, специалисты и волонтеры оказали помощь более 100 птицам, рассказали в мэрии Анапы.

«В пункте по спасению птиц в Витязево помощь получили более 100 пернатых. В работе задействованы ветврач и добровольцы, всего порядка 20 человек»

- мэрия Анапы

Для поиска и спасения пострадавших от катастрофы животных создали специальную мониторинговую группу. Также их привозят неравнодушные жители Анапы и соседних населенных пунктов.

Спасенных пернатых сначала оставляют на передержке, а потом выпускают в дикую среду.

Ранее сообщалось, что Центральный пляж Анапы практически полностью очищен от мазута. Там осталось лишь несколько отдельных пятен.