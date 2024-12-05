Пашинян объявил войну гуманитарной помощи секонд-хенд

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Армении не нужна гуманитарная помощь в виде бывших в употреблении вещей, которая до сих пор в больших количествах поступает в страну с Запада.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил негодование в связи с тем, что Армения остается местом, куда отправляют подержанные и даже пришедшие в негодность вещи в качестве гуманитарной помощи. Такое заявление он сделал на заседании правительства.

По его словам, чтобы прекратить это, необходимо принять закон о благотворительности, чтобы Армения не получала такой "помощи", так как она в ней не нуждается.

Пашинян подчеркнул, что даже если товар уже находится на таможне, то его можно отправить обратно, но пускать в Армению ни в коем случае не стоит.

"В мире очень много стран, которые в этом нуждаются, и для них не проблема принять использованные, изношенные, полуиспорченные товары. Я предупредил представителей Комитета государственных доходов Армении о том, что подобных случаев быть не должно, а если есть какие-то особые случаи, то мне об этом обязательно нужно доложить"

– Пашинян

Глава правительства признал, что прежде для Армении такая помощь играла важную роль, но теперь эта страница истории закрыта.

"Слово "благотворительность" в нашей стране должно иметь такое же значение, как в передовых и развитых странах"

– Пашинян