Вестник Кавказа

Пашинян объявил войну гуманитарной помощи секонд-хенд

Пашинян объявил войну гуманитарной помощи секонд-хенд
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Армении не нужна гуманитарная помощь в виде бывших в употреблении вещей, которая до сих пор в больших количествах поступает в страну с Запада.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил негодование в связи с тем, что Армения остается местом, куда отправляют подержанные и даже пришедшие в негодность вещи в качестве гуманитарной помощи. Такое заявление он сделал на заседании правительства.

По его словам, чтобы прекратить это, необходимо принять закон о благотворительности, чтобы Армения не получала такой "помощи", так как она в ней не нуждается.

Пашинян подчеркнул, что даже если товар уже находится на таможне, то его можно отправить обратно, но пускать в Армению ни в коем случае не стоит.

"В мире очень много стран, которые в этом нуждаются, и для них не проблема принять использованные, изношенные, полуиспорченные товары. Я предупредил представителей Комитета государственных доходов Армении о том, что подобных случаев быть не должно, а если есть какие-то особые случаи, то мне об этом обязательно нужно доложить"

– Пашинян

Глава правительства признал, что прежде для Армении такая помощь играла важную роль, но теперь эта страница истории закрыта.

"Слово "благотворительность" в нашей стране должно иметь такое же значение, как в передовых и развитых странах"

– Пашинян

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва надеется на участие Пашиняна в саммите СНГ

Москва надеется на участие Пашиняна в саммите СНГ

Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ – Песков

Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ – Песков

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Пашинян поговорил по телефону с генсеком Совета Европы

Пашинян мерзнет в собственной резиденции

Пашинян мерзнет в собственной резиденции

Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Ответ Пашиняна

Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Ответ Пашиняна

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы