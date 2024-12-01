Пашинян мерзнет в собственной резиденции

Никол Пашинян поговорил с правительством Армении об эффективном распределении госбюджета. В этом контексте он решил пожаловаться на недостаток тепла в его резиденции, из-за которого приходится использовать дополнительные средства обогрева, финансируемые государственными деньгами.

На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил жалобу на холод в собственной резиденции в контексте обсуждения госбюджета.

«Все дома в нашей правительственной даче зимой нормально не отапливаются. Зажигаем газ, но мерзнем, нормально не греемся. Мы вынуждены включать дополнительные обогреватели. Государственный бюджет дает на это деньги, мы не можем оплатить это из личного бюджета»

- Никол Пашинян

Продолжая разговор об эффективных тратах госбюджета, он отметил, что в правительственном здании продолжает гореть свет, когда там давно кончились все мероприятия.