Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Ответ Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал точку зрения, согласно которой границы Армении, существовавшие во времена СССР, не должны распространяться на современную Армению.

Если Армения решит отказаться от границ, действовавших еще в советское время, то ей грозит серьезная опасность. О рисках такого подхода рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости"

– глава правительства Армении

Пашинян напомнил, что страна стала независимой в границах Советской Армении, соответственно, международное сообщество признало независимость Республики Армения в этих же границах.

Он подчеркнул, что для Еревана приверженность международно признанным границам страны очень важна как буфер, который гарантирует безопасность страны.

Политик пояснил, что отказ от признания международно признанной территории, открывает возможность другим акторам тоже не признавать Армению в нынешних границах.

"Не признавая точно нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота для других"

– Пашинян