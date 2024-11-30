Вестник Кавказа

Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Ответ Пашиняна

Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Ответ Пашиняна
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал точку зрения, согласно которой границы Армении, существовавшие во времена СССР, не должны распространяться на современную Армению.

Если Армения решит отказаться от границ, действовавших еще в советское время, то ей грозит серьезная опасность. О рисках такого подхода рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости"

– глава правительства Армении

Пашинян напомнил, что страна стала независимой в границах Советской Армении, соответственно, международное сообщество признало независимость Республики Армения в этих же границах.

Он подчеркнул, что для Еревана приверженность международно признанным границам страны очень важна как буфер, который гарантирует безопасность страны.

Политик пояснил, что отказ от признания международно признанной территории, открывает возможность другим акторам тоже не признавать Армению в нынешних границах.

"Не признавая точно нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота для других"

– Пашинян

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2505 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

Станислав Притчин: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в течение года

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

Депутат партии Пашиняна срывал переговоры с Азербайджаном – Симонян

Депутат партии Пашиняна срывал переговоры с Азербайджаном – Симонян

Саммит ЕАЭС в Армении нецелесообразен – Ереван

Саммит ЕАЭС в Армении нецелесообразен – Ереван

Пашинян призвал активнее бороться с коррупцией в Армении

Пашинян призвал активнее бороться с коррупцией в Армении

Пашинян &quot;открестился&quot; от ОДКБ

Пашинян "открестился" от ОДКБ

Армении надо избавиться от имиджа &quot;нации мучеников&quot; – Пашинян

Армении надо избавиться от имиджа "нации мучеников" – Пашинян

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы