Организаторам полетов на шаре в Сочи вынесли приговор

В Сочи осудили организаторов полетов на воздушном шаре. Они работали без нужных документов. Мужчин приговорили к принудительным работам.

Организаторы полетов на воздушном шаре в Сочи получили сроки за свои действия, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Известно, что двое мужчин совершили прогулочный полет на летательном аппарате с семьей, которая приехала на отдых в Лазаревский район.

При этом у организаторов отсутствовали необходимые для оказания данной услуги документы. Во время путешествия шар приземлился прямо на ветке дерева.

Отмечается, что суд назначил мужчинам наказание в виде трех лет принудительных работ. При этом 5% от заработной платы будут удерживаться в доход государства.