Вестник Кавказа

Организаторам полетов на шаре в Сочи вынесли приговор

Воздушный шар
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи осудили организаторов полетов на воздушном шаре. Они работали без нужных документов. Мужчин приговорили к принудительным работам.

Организаторы полетов на воздушном шаре в Сочи получили сроки за свои действия, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Известно, что двое мужчин совершили прогулочный полет на летательном аппарате с семьей, которая приехала на отдых в Лазаревский район.

При этом у организаторов отсутствовали необходимые для оказания данной услуги документы. Во время путешествия шар приземлился прямо на ветке дерева.

Отмечается, что суд назначил мужчинам наказание в виде трех лет принудительных работ. При этом 5% от заработной платы будут удерживаться в доход государства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туризм в Сочи не пострадал из-за непогоды

Туризм в Сочи не пострадал из-за непогоды

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи

Оползни в Сочи оставили население без газа

Оползни в Сочи оставили население без газа

Месячная норма осадков выпала в Сочи за день

Месячная норма осадков выпала в Сочи за день

«Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут в Сириусе

«Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут в Сириусе

В Сочи восстановили железнодорожное движение после схода селевого потока

В Сочи восстановили железнодорожное движение после схода селевого потока

Два селя сошли на железную дорогу в Сочи

Два селя сошли на железную дорогу в Сочи

Сочи на Новый год обойдется на 30% дороже, чем Анталья

Сочи на Новый год обойдется на 30% дороже, чем Анталья

Сочи и Шарджу свяжет прямой рейс Air Arabia

Сочи и Шарджу свяжет прямой рейс Air Arabia

Спасатели вызволили из снежного плена волонтеров Кавказского заповедника

Спасатели вызволили из снежного плена волонтеров Кавказского заповедника

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы