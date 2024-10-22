Баку обвинил посольство США в клевете

Община Западного Азербайджана осудила заявление посольства США. Там потребовали прекратить вмешательства в дела страны.

Община Западного Азербайджана осудила заявление американского посольства в Баку, заявив, что Штаты вмешиваются во внутренние дела страны.

"Хотим обратить внимание посольства США, пытающегося "объяснить" клеветническую кампанию против Азербайджана "наличием проблем в сфере свободы слова" в нашей стране, что подлинной причиной этого давления является восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета"

- Община Западного Азербайджана

В Общине заявили, что администрация США лишена права высказываться о правах человека, проводя политику дискриминации азербайджанцев по этническому и религиозному признакам.

Кроме того, там подчеркнули, что Вашингтон избирательно подходит к вопросу территориальной целостности и суверенитета стран, а также поддерживает политику Армении.

В обращении говорится, что ОЗА требует, чтобы нынешняя администрация США прекратила вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, положила конец дискриминации народа.