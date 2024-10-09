Баку отверг предвзятую резолюцию Европарламента

В парламенте Азербайджан отвергли предвзятую резолюцию Европарламента. В документе, который является вмешательством во внутренние дела страны, приводятся ложные сведения.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отреагировал на очередную резолюцию Европейского парламента.

Антиазербайджанская резолюция была принята в ходе пленарного заседания Европарламента 19 декабря 2024 года.

"В резолюции по обыкновению приводятся ложные сведения и цифры, искажены реалии, предпринята попытка придать политический окрас расследованию преступлений"

– заявление

В Баку подчеркнули, что в республике в полной мере обеспечены все основные права и свободы, а резолюция, которая является вмешательством во внутренние дела АР, выдвигает на передний план совершенно иные цели.

Документ Европарламента - часть кампании клеветы и наветов против Азербайджана, отметили в Милли Меджлисе.

"Чтобы понять, насколько предвзята резолюция, следует отметить лишь тот факт, что представители бывшего сепаратистского режима и террористы, обвиняемые в совершении преступлений против человечности на территории нашей страны, представлены в этом документе как "армянские военнопленные""

– Милли Меджлис

Политическое лицо Европарламента сегодня характеризуется немедленным исполнением заказов Франции, Армении и армянского лобби. Резолюции, подобные этой, показывают истинную природу повесток, выдвинутых в отношении Азербайджана.

"Это учреждение (Европарламент) должно понимать, что его необъективная позиция и резолюции, основанные на лживой информации, больше не представляют интереса.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики категорически отвергает необъективную и предвзятую резолюцию Европейского парламента"

– заявление