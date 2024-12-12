В Турции у сети отелей появилась своя чартерная авиакомпания

Чартерный перевозчик Southwind Airlines в Турции перешел в руки владельца отельной сети. Компанию приобрела сеть Kilit Group.

В Турции владелец сети отелей Kilit Group Сулейман Килит приобрел авиакомпанию Southwind Airlines, информирует Airport Haber.

"Согласно полученной информации, Southwind Airlines, которая начала полеты в августе 2022 года и работает под управлением Cortex Aviation, была куплена Сулейманом Килитом, владельцем Kilit Group"

– сообщение

Чартерный перевозчик был основан для работы с российским рынком, переход компании в руки владельца Kilit Group усилит турецкие отели Crystal Hotels и Nirvana Hotels, а также даст возможность холдингу выйти на новый уровень.

Самолетами Southwind Airlines российских туристов на курорты возят фирмы Coral Travel и PEGAS Touristik.

Отметим, что Турция остается наиболее востребованным зарубежным направлением для россиян. На Новый год многие туристы также собираются отправиться на турецкие курорты.