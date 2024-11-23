На курорте "Эльбрус" закрыли канатные дороги и трассы из-за непогоды

Сильный ветер повлиял на работу курорта "Эльбрус". Здесь временно закрыли трассы и канатные дороги.
На курорте "Эльбрус" приостановлена работа канаток и горнолыжных трасс из-за сложных погодных условий, сообщили в телеграм-канале спортивного комплекса.
Причиной изменения режима работы курорта стал сильный ветер, скорость которого в настоящий момент превысила 20 м/с.
На курорте ожидают улучшения погодных условий для возобновления работы, точных сроков открытия трасс в администрации пока не сообщают.
Отметим, что ранее на курорте прошло открытие очередного сезона катания. Новы й сезон стал для "Эльбруса" юбилейным 55-м.