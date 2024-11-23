Вестник Кавказа

На курорте "Эльбрус" закрыли канатные дороги и трассы из-за непогоды

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный ветер повлиял на работу курорта "Эльбрус". Здесь временно закрыли трассы и канатные дороги.

На курорте "Эльбрус" приостановлена работа канаток и горнолыжных трасс из-за сложных погодных условий, сообщили в телеграм-канале спортивного комплекса. 

Причиной изменения режима работы курорта стал сильный ветер, скорость которого в настоящий момент превысила 20 м/с. 

На курорте ожидают улучшения погодных условий для возобновления работы, точных сроков открытия трасс в администрации пока не сообщают.  

Отметим, что ранее на курорте прошло открытие очередного сезона катания. Новы й сезон стал для "Эльбруса" юбилейным 55-м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лагерь для молодежи &quot;Эльбрус&quot; откроют в Нальчике

Лагерь для молодежи "Эльбрус" откроют в Нальчике

На курорте &quot;Эльбрус&quot; открылся сезон катания

На курорте "Эльбрус" открылся сезон катания

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

В развитие «Эльбруса» вложат 14 млрд рублей

В развитие «Эльбруса» вложат 14 млрд рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы