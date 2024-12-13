В Северной Осетии на 100% выросли показатели ввода жилья

Строительство жилых домов активно развивается в Северной Осетии. За год существенно выросли показатели ввода в эксплуатацию жилья.

В Северной Осетии зафиксировали увеличение объемов строительства жилья. В 2024 году строительные компании региона ввели в эксплуатацию на 112% больше жилой недвижимости, чем в минувшем году, поведали в пресс-службе минстроя республики.

Строителями введено в эксплуатацию почти 485 тыс кв м жилья. При этом показатели многоквартирного и индивидуального строительства почти равны. Жители региона получили свыше 250 тыс кв м жилья в МКД, в индивидуальном секторе – около 230 тыс кв м.

"Дальнейшая работа по развитию жилищного строительства, повышению обеспеченности жильем и улучшению качества жизни граждан будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"

– минстрой Северной Осетии