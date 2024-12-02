Двух человека спасли из огня пожарные в Ставрополе

Ставропольские огнеборцы сегодня вечером спасли две жизни. Люди могли погибнуть во время пожара в частном доме на одной из улиц краевой столицы.

Серьезный пожар, в результате которого едва не погибли люди, произошел сегодня вечером в Ставрополе, рассказали в краевом МЧС.

В ведомстве пояснили, что возгорание началось в частном доме. Огонь успел разгореться на площади 30 кв м, затем его удалось потушить.

Пожарные спасли из пламени двух человек.

С огненной стихией боролись 24 человека, они использовали шесть единиц техники.