Вестник Кавказа

Двух человека спасли из огня пожарные в Ставрополе

Двух человека спасли из огня пожарные в Ставрополе
© Фото: МЧС России
Ставропольские огнеборцы сегодня вечером спасли две жизни. Люди могли погибнуть во время пожара в частном доме на одной из улиц краевой столицы.

Серьезный пожар, в результате которого едва не погибли люди, произошел сегодня вечером в Ставрополе, рассказали в краевом МЧС.

В ведомстве пояснили, что возгорание началось в частном доме. Огонь успел разгореться на площади 30 кв м, затем его удалось потушить.

Пожарные спасли из пламени двух человек.

С огненной стихией боролись 24 человека, они использовали шесть единиц техники.

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