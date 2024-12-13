Вестник Кавказа

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

Два пожара потушили в Дагестане за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане за сутки вспыхнули два возгорания. Загорелись частные дома в Докузпаринском и Кизилюртовском домах. Пострадавших нет.

Два пожара произошли в двух районах Дагестана за минувшие сутки, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Первое возгорание вспыхнуло в селе Авадан в Докузпаринском районе. Там загорелся жилой дом на площади 120 кв м.

Второй пожар случился в частном доме на площади 117 кв м в населенном пункте Кироваул Кизилюртовского района.

Отмечается, что пожарные полностью уничтожили два возгорания. Жертв и пострадавших в результате происшествий нет.

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