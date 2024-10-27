Вестник Кавказа

Движение грузовиков остановили на границе Грузии и Армении

Движение грузовиков остановили на границе Грузии и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные метели побудили транспортный комплекс Грузии ввести временный запрет на движение грузовиков на границе с Арменией.

Временные ограничения на передвижение большегрузов ввели на границе Грузии и Армении: запрещен проезд для грузовиков с прицепами и полуприцепами. Это связано с метелями и снегопадам, которые обрушились на регион, передали в пресс-службе Департамента автодорог Грузии. 

Сообщается, что проезд ограничен на участке транспортной магистрали Ахалкалаки-Карцахи с 90 по 112 км, по которой можно попасть к грузино-армянской границе. 

Также движение грузового транспорта осуществляется в ограниченном режиме на дорогах в Ахалцихском районе. 

Отмечается, что движение других видов транспорта на границе осуществляется как обычно.

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