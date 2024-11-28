Отключениями электроэнергии на Ставрополье занялась прокуратура

Прокуратура Ставрополья открыла "горячую линию" из-за продолжающихся по всему краю отключений электроэнергии – в регионе бушует ураганный ветер, подачу электричества отключали в 25 населенных пунктах.

В Ставропольском крае бушует непогода - в течение нескольких дней дует очень сильный ветер, действует штормовое предупреждение. Как следствие в регионе ежедневно происходят отключения электроэнергии, вызванные природными катаклизмами, из-за чего краевая прокуратура организовала прием обращений от жителей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"На личном контроле прокурора Ставрополья Юрия Немкина находятся вопросы восстановления прав жителей края в связи с перебоями в электроснабжении в регионе. По всем нарушениям требований законодательства в данной сфере можно обратиться в прокуратуру Ставропольского края по телефону горячей линии: 8 (8652) 25-53-50"

- прокуратура края

За это время электроснабжение пропадало в 25 населенных пунктах края, в том числе в крупных городах Ставрополь, Ессентуки, Михайловск, Изобильный. Как правило аварии вызывали падение веток на провода ЛЭП, а также перехлест проводов при порывах ветра, передает "Интерфакс".

Такие аварии устраняются энергетиками постоянно, однако непогода пока не сдается – по прогнозам синоптиков ставропольского Гидрометцентра, она продлится как минимум еще один день.