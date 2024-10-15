Вестник Кавказа

Прерванное из-за снегопада электроснабжение восстановили на Ставрополье

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кочубеевском округе Ставрополья возобновлено электроснабжение в пяти населенных пунктах. Из-за сложных погодных условий энергетиков перевели на особый режим работы.

В Ставропольском крае восстановлена подача электроэнергии в ряде населенных пунктов Кочубеевского района. Об этом рассказали в компании "Ставропольэнерго".

"В селе Новая Деревня, поселке Правокубанский и хуторах Харьковский, Дегтяревский и Маковский энергетики устранили все технологические нарушения на линиях электропередачи 10 киловольт"

– пресс-служба компании

Уточняется, что в связи со снегопадом и сильным ветром энергетики продолжают работу в особом режиме.

Граждан призывают не подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытаться самим восстановить электроснабжение.

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