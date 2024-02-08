Программу маткапитала в РФ продлят до 2031 года

Сегодня в Госдуму поступил законопроект о продлении программы маткапитала в России. Программа продолжит действовать до 2031 года.

В России будет на четыре года продлена программа материнского капитала, соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

"Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" <...> изменение, заменив слова "по 31 декабря 2026 года" словами "по 31 декабря 2030 года"

– текст документа

Сегодня маткапитал составляет на первенца 631 тыс рублей, на следующих детей - 833 тыс рублей. С февраля 2025 года маткапитал вырастет: на первого ребенка он составит более 676 тыс рублей, на последующих детей - более 893 тыс рублей.

Программа, реализуемая в рамках нацпроекта "Демография", нацелена на улучшение демографии в стране и поддержку семей. В начале 2025 года в РФ будет запущен также новый нацпроект "Семья".