Путин призвал равняться на Чечню в области рождаемости

Президент РФ отметил высокий уровень рождаемости в Чечне. По его словам, другим регионам нужно равняться на эти показатели.

Глава государства призвал регионы России взять пример с Чечни, где отмечается высокий уровень рождаемости.

По его словам, этот регион стал ярким примером успешной демографической политики, которую можно адаптировать и в других частях страны.

По словам Путина, Чеченская Республика, Тыва, Ингушетия и Дагестан выделяются среди других регионов России своими высокими показателями рождаемости. Они являются образцом для подражания и источником ценных уроков для других субъектов Федерации. В Чечне активно поддерживается институт многодетных семей, что способствует увеличению числа новых жителей. Этот опыт может стать отправной точкой для развития демографической ситуации в других регионах.

«С чеченцев надо брать пример в этом плане»

– Владимир Путин

Меры поддержки воспроизводства населения включают в себя государственную поддержку многодетных семей, предоставление льгот и пособий, создание условий для семейного благополучия, а также развитие системы детской медицинской помощи и образования.