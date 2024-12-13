Елки Грузии спасут от незаконных вырубок

Власти Грузии, в преддверии Нового года 2025, занялись вопросом об опасности, угрожающей растущим в лесах елкам и другим хвойным деревьям – специалисты по охране природы ужесточают контроль за их вырубкой.

Желающим срубить новогоднюю елку в лесу Грузии придется заплатить крупный штраф, пишут грузинские СМИ.

По всей стране в ближайшее время будут строго следить за рубкой, перевозкой и продажей хвойных деревьев, в том числе елей.

Незаконная вырубка елок карается штрафами. Если нарушение совершено впервые, то преступнику придется заплатить до 2 тыс лари (более $700). Если злоумышленник берется за топор уже не в первый раз, то сумма увеличивается до 5 тыс лари ($1,7 тыс).

Кроме того, если ущерб, нанесенный порубкой окружающей среде, составит более тысячи лари (почти $360), то в отношении вырубщика будет открыто уголовное дело.

Специалисты Департамента по надзору за окружающей средой будут следить за ситуацией в регионах, где растут еловые и другие хвойные деревья, буквально и днем и ночью.