В отелях КБР почти не осталось мест на новогодние праздники

Отдых в Кабардино-Балкарии пользуется большой популярностью в новогодние праздники: отели и гостиницы республики заполнены на 95%. Туристы из дальних регионов предпочитают оставаться в КБР около недели.

Отели и гостиницы в Кабардино-Балкарии (КБР) заполнены почти полностью на новогодние праздники: уровень бронирований превысил 95%, рассказали в Минтуризма республики.

«Средства размещения в Нальчике и основных туристических дестинациях республики максимально загружены. Пик бронирования пришелся на ноябрь текущего года»

- Минтуризма Кабардино-Балкарии

Туристы, приезжающие из дальних регионов России, предпочитают отдыхать в КБР около недели, а жители ближайших республик чаще всего остаются на 2-3 дня или вовсе ограничиваются однодневным визитом, передали в министерстве.

Напомним, что Новый год в КБР пройдет без масштабных мероприятий и салютов. Тем не менее, по заверениям главы республики Казбека Кокова, праздничная атмосфера в регионе будет на должном уровне.