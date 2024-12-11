Вестник Кавказа

В отелях КБР почти не осталось мест на новогодние праздники

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Кабардино-Балкарии пользуется большой популярностью в новогодние праздники: отели и гостиницы республики заполнены на 95%. Туристы из дальних регионов предпочитают оставаться в КБР около недели.

Отели и гостиницы в Кабардино-Балкарии (КБР) заполнены почти полностью на новогодние праздники: уровень бронирований превысил 95%, рассказали в Минтуризма республики.

«Средства размещения в Нальчике и основных туристических дестинациях республики максимально загружены. Пик бронирования пришелся на ноябрь текущего года»

- Минтуризма Кабардино-Балкарии

Туристы, приезжающие из дальних регионов России, предпочитают отдыхать в КБР около недели, а жители ближайших республик чаще всего остаются на 2-3 дня или вовсе ограничиваются однодневным визитом, передали в министерстве.

Напомним, что Новый год в КБР пройдет без масштабных мероприятий и салютов. Тем не менее, по заверениям главы республики Казбека Кокова, праздничная атмосфера в регионе будет на должном уровне.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Нальчика получит обновленную ВПП

Аэропорт Нальчика получит обновленную ВПП

Умные тонометры выдадут бесплатно тысячам жителей КБР

Умные тонометры выдадут бесплатно тысячам жителей КБР

Лагерь для молодежи &quot;Эльбрус&quot; откроют в Нальчике

Лагерь для молодежи "Эльбрус" откроют в Нальчике

Сильный ветер накроет горы КБР

Сильный ветер накроет горы КБР

Водитель без прав сбил пешехода и сбежал в КБР

Водитель без прав сбил пешехода и сбежал в КБР

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Все детсады Кабардино-Балкарии обновят к 2030 году

Все детсады Кабардино-Балкарии обновят к 2030 году

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Экс-министра Ингушетии приговорили к тюрьме и сразу освободили

Экс-министра Ингушетии приговорили к тюрьме и сразу освободили

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы