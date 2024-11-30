Вестник Кавказа

Мужчина погиб на стройке в Каспийске

Мужчина погиб на стройке в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске мужчина упал со строящего дома. От полученных повреждений он погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рабочий погиб во время строительных работ в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 16 декабря при строительстве кирпичных перегородок в многоэтажном доме по улице Байрамова. Мужчина в этот момент находился на 10 этаже.

Рабочего допустили к работе без каски, жилета и ремня безопасности. Он упал на 5 этаж и от полученных повреждений скончался.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Школа на 200 мест появится в дагестанском селе

Школа на 200 мест появится в дагестанском селе

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

В Махачкале заработают две новые подстанции

В Махачкале заработают две новые подстанции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы