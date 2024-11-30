Мужчина погиб на стройке в Каспийске

В Каспийске мужчина упал со строящего дома. От полученных повреждений он погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рабочий погиб во время строительных работ в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 16 декабря при строительстве кирпичных перегородок в многоэтажном доме по улице Байрамова. Мужчина в этот момент находился на 10 этаже.

Рабочего допустили к работе без каски, жилета и ремня безопасности. Он упал на 5 этаж и от полученных повреждений скончался.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.