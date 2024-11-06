Вестник Кавказа

Дроны попытались атаковать Каспийск

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Беспилотники попытались совершить атаку на Каспийск. Аэропорт Махачкалы на время прекратил свою работу, но спустя время она была возобновлена.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале о попытке беспилотников атаковать объекты в городе Каспийске.

Глава республики отметил, что попытка атаковать город закончилась безрезультатно. Он подчеркнул, что информации о жертвах и разрушениях нет.

Стоит добавить, что из-за атаки дронов на время приостанавливал свою работу махачкалинский аэропорт. Спустя время воздушная гавань Дагестана возобновила деятельность.

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