Улицы Каспийска временно останутся без ночного освещения

Мэр Каспийска ввел ограничения в городе. Ночью будет отключаться уличное освещение. Также остановлена работы ряда учреждений.

Каспийский глава Борис Гонцов ввел ряд ограничений после атаки дронов на город. Об этом городской руководитель написал в своем телеграм-канале.

Так, с 1:00 до 8:00 в городе будет отключено уличное освещение. Это делается для минимизации присутствия граждан на улицах ночью.

Помимо этого, власти приостановили деятельность детских садов и Кадетской школы, которые расположены недалеко от военной части и завода "Дагдизель".

Кроме того, Гонцов объявил о переводе всех каспийских служб в состояние повышенной готовности. Он призвал отнестись к данным мерам с пониманием.