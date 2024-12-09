Пожар на подстанции оставил без света часть абайского Аягоза

Минувшей ночью на подстанции ОЭСК в Абайской области вспыхнул пожар, который вывел из строя один из трансформаторов – без электроэнергии осталась часть города Аягоз и округ Мамырсу.

Пожар, минувшей ночью вспыхнувший на подстанции в Абайской области Казахстана, оставил без электроэнергии часть населенных пунктов, и хотя частично дефицит удалось погасить из резервных источников, часть города Аягоз и сельский округ Мамырсу все еще остаются без света, сообщили в областном акимате.

"В городе… были начаты работы по запуску 6 централизованных отопительных котельных, из которых на данный момент запущены 5. Завершаются работы по запуску последней. Сотрудники АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК) проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи электроэнергии для жителей"

- акимат Абайской области

Горящий трансформатор потушен, однако он выведен из строя и требует замены, сообщили в МЧС Казахстана.

Для проведения ремонтных работ задействованы семь бригад, прибывших из Урджара, Жармы, Усть-Каменогорска и Семея, а также три бригады из Аягоза – всего около 30 специалистов.