Вестник Кавказа

За ночь в Казахстане потушили три пожара

За ночь в Казахстане потушили три пожара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Казахстане вспыхнули стразу три пожара, с которыми справились местные пожарные – самый масштабный из них вспыхнул в Кызылорде, где пришлось эвакуировать жителей целого подъезда пятиэтажки.

Минувшей ночью в казахстанской Кызылорде на первом этаже жилой пятиэтажки вспыхнул пожар, дым мгновенно заволок весь подъезд, из которого пришлось эвакуировать всех жильцов - 43 человека, сообщает МЧС Казахстана.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 13 детей и с помощью автолестницы эвакуировано 3 ребенка. Сотрудниками центра медицины и катастроф и бригадой скорой помощи оказана  помощь жильцам. Пожар полностью ликвидирован"

- МЧС Казахстана

Еще один пожар под утро тушили в Семее – загорелся мусоропровод в девятиэтажке, эвакуировали 6 человек, до прибытия пожарных подразделений 24 жителя самостоятельно вышли на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших, для обогрева жильцов на место пожара была направлена специальная техника, передает Sputnik Казахстан.

Также под утро пожар произошел в тандырной в Алматы – была реальная угроза взрыва газового баллона, топливо использовалось для печи, однако пожарные успели вынести его из огня, тем самым предотвратили взрыв. Пожар полностью ликвидирован.

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