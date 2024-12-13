В Абхазии главную елку откроют 25 декабря

В Абхазии перенесли открытие главной новогодней елки республики. Ранее она должна была открыться 20 декабря, теперь датой назначено 25 декабря.

В столице Абхазии перенесли на пять дней открытие главной новогодней елки.

Елку откроют 25 декабря. Ранее планировалось, что мероприятие состоится вечером 20 декабря, из-за ЧП со стрельбой в парламенте сегодня, при котором погиб один депутат, было принято решение о переносе открытия елки, проинформировал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

Напомним, в парламенте сегодня был открыт огонь, предположительно, депутат Адгур Харазия, стрелял в коллег, в результате погиб Вахтанг Голандзия , Кан Кварчия получил ранение, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Подозреваемый скрылся.