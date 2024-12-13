Вестник Кавказа

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Районы в горах Дагестана столкнулись с непогодой, в четырех из них перекрыли движение на участках дорог местного значения. К очистке дорожного полотна невозможно приступить из-за отсутствия видимости.

Участки автомобильных дорог местного значения закрыли для движения из-за обильных снегопадов и порывистого ветра в горных районах Дагестана, рассказали в Дагестанавтодоре.

«Временно закрыты участки дорог Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка в Ботлихском районе, автодороги Хасавюрт - Тлох, Мехельта - Гагатли в Гумбетовском районе, Хасавюрт - Тлох (Харибский перевал) в Казбековском районе, дорога местного значения подъезд от автодороги Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост к селу Цатаних в Унцукульском районе»

- Дагестанавтодор

Очистка дорог отложена до прихода более благоприятных погодных условий из-за нулевой видимости. Сейчас на проблемных участках стоит спецтехника.

Об открытии движения на дорогах будет сказано дополнительно.

Напомним, что в регионе Северного Кавказа продолжаются снегопады, дожди и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, погода должна начать улучшаться с завтрашнего дня.

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