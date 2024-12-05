Турция поздравила Азербайджан со вступлением в D-8

В Каире прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции. Хакан Фидан поздравил своего коллегу с избранием Баку членом D-8.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел в Каире переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, встреча прошла в рамках ХI Саммита D-8. Фидан поздравил Байрамова с избранием Азербайджана членом Исламской восьмерки.
Помимо этого, министры поговорили об отношениях и стратегическом союзничестве стран, ситуации в Сирии и направлениях сотрудничества между Баку и Анкарой.