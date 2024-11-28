Вестник Кавказа

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За 11 месяцев этого года в Ставропольском крае поступления в бюджет в виде курортного сбора превысили 640 млн рублей. В этом году сбор действует последний раз - с 2025 года его заменит турналог.

В этом году Ставрополье уже получило более 640 млн рублей курортного сбора, поделились в пресс-службе губернатора и правительства края.

"В ноябре текущего года на Ставрополье собрано 63 млн рублей курортного сбора, что на 8 млн превышает плановые показатели. Всего с начала года в региональный бюджет поступило более 640 млн рублей курсбора"

– сообщение

В новом году курортного сбора в Ставрополье не будет, на смену ему придет туристический налог.

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